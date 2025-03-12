Doğum Yardımı Düzenlemesi TBMM'ye Sunuldu!

Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 2025 yılı Aile yılı olarak ilan edilmiş, doğurganlık düzeyinin giderek düşmesi sebebiyle teşvik amacıyla doğum yardımlarında artışa gidileceği ifade edilmişti.

Bu kapsamda, 633 sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Doğum Yardımı" başlıklı ek 4 üncü maddesinde bütünüyle değişikliğe gidilmesine dair kanun teklifi 10 Mart 2025 tarihinde sunuldu.

Buna göre, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra canlı doğan çocuklar için tek seferlik veya beş yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı ödenebilecektir.

Eski düzenlemeye göre belirlenen rakamlar Cumhurbaşkanınca belirlenebilecektir.

Düzenlemenin TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte hızlı bir şekilde hayata geçmesi beklenmektedir.