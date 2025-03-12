İçişleri Bakanlığı'ndan Beyaz Far Yasağı Düzenlemesi

Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Yeni Düzenleme: İçişleri Bakanlığı, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir düzenlemeye adım attı. Yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenleme ile birlikte, arabalarda beyaz far kullanımı tamamen yasaklanacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan Önemli Düzenlemeler

İçişleri Bakanlığı, dikkat çeken yeni düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Bu kez, araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Beyaz Far Kullanımının Tehlikeleri

Son yıllarda kullanımı giderek artan beyaz far, trafikte görüş mesafesini düşürerek kazalara davetiye çıkarıyor.Uzun zamandır şikayet konusu olan bu durum, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Fabrika çıkışı dışında takılan beyaz farlar artık yasaklanacak.

Denetimler Sıkılaşıyor

Sürücülere akşam vakitlerinde göz yorgunluğuna neden olan beyaz farlar, her ne kadar mevzuata aykırı olsa da denetimlerin yetersiz kalması nedeniyle yaygınlaştı.

Şikayetler Arttı, Denetimler Sıklaşıyor

Yoğun şikayetler üzerine, fabrika çıkışı dışında beyaz farların yasaklanacağı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı, bu düzenlemeyle trafikteki denetimleri sıkılaştırarak beyaz far kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Cezalar ve Yaptırımlar

Yapılan düzenlemeye göre, beyaz far kullanan araç sahiplerine ağır para cezaları uygulanacak. 2025 yılı boyunca abartılan egzoz kullanımına verilen 9.267 TL'lik cezanın, beyaz far kullananlar için de geçerli olması bekleniyor. Cezaya rağmen beyaz farları değiştirmeyen araçlar, trafikten men edilecek.



