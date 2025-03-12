Naci Görür: Çok sıkıştı, deprem bekliyoruz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem Bilimci Naci Görür, Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen ve Hakkari'de de hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

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