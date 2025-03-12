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Şırnak'ta 7 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği tarafından güvenlik nedeniyle 7 bölge, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 12 Mart 2025 13:08, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 13:09
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Şırnak'ta 7 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki 7 bölgenin 13-27 Mart tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden Şırnak Valiliğince koordinat bilgileri aşağıdaki tabloda mevcut olan, Şırnak merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, İncebeldağları bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 13 - 27 Mart tarihleri arasında on beş gün 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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