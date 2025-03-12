Gazete Duvar kapandı

2016 yılında yayın hayatına başlayan Gazete Duvar, geçen yıllar içinde Türkiye'deki bağımsız ve eleştirel gazeteciliğin en dikkat çekici temsilcilerinden biri haline gelmişti.

Gazete Duvar faaliyetlerine son verme kararı aldı. Kapatılma kararına ilişkin henüz kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Evrensel'de yer alan haberde Duvar'ın TİS görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığından kapatma kararı alındığı iddia edildi.

Disk Basın İş Genel Sekreteri Tolga Balcı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Medyanın krizi devam ediyor. Gazete Duvar kapanma kararı aldı. Her şeyden öte patronun öyle bir anda ekonomik gerekçelerle böyle bir şeye adım atması da örgütsüzlüğün yansıması. Gazetecilik güvencesizlikle sınanmıştır da bunları daha önce yaşamış mıdır bilmem" diye yazdı.