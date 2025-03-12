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2 öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı

Konya'da bir imam hatip ortaokulunda öğretmen R.E., iki erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 12 Mart 2025 14:30, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 15:07
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2 öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı

Konya'da bir imam hatip ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan R.E. (31), yaşları 13 olan 2 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulundu.

Öğrencisini Defalarca Kez Taciz Etti

İddiaya göre; evli ve 2 çocuk annesi R.E., ilk olarak 13 yaşındaki bir öğrencisiyle, "Bugün biri yanımdan hızlıca geçip gitti ne selam vardı ne sabah" şeklinde mesaj göndererek yakınlaşmaya başladı. Daha sonra öğrenci ve öğretmen R.E. arasında duygusal bir ilişki yaşanmaya başladı. R.E., öğrencisine farklı zamanlarda kendisine ait fotoğraflar ve "Bebeğim, aşkım, sevgilim, seni çok seviyorum, birlikte uyuyalım" şeklinde taciz içeren mesajlar gönderdi. R.E., yine farklı zamanlarda birçok kez kendisine ait sayılı araç ile öğrencisini bir AVM'nin kapalı otopark kısmına ve yine Selçuklu Seyir Tepesi civarına götürerek araç içerisinde çocuğu taciz etti.

Başka Bir Öğrencisiyle de İlişki Yaşadı

Daha sonra öğrencisiyle sebebi bilinmeyen bir nedenle arası bozulan R.E., bu kez aynı okulda eğitim gören bir başka öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı. R.E., bu öğrencisine de yine farklı zamanlarda ve birçok kez başörtüsünün olmadığı fotoğraflar ve videolar gönderdi.R.E. farklı zamanlarda birçok kez kendisine ait araç ile bu öğrencisini de bir AVM'nin kapalı otopark kısmında da öğrencisini taciz etti.

Öğretmenin Mesajlarını Gören Veliler Suç Duyurusunda Bulundu

Öğrenci velilerinin öğretmen R.E'nin mesajlarını çocuklarının telefonunda görmesi üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu. Çocukların Çocuk Şube Büro Amirliğinde alınan ifadelerini ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Öğretmenlik Mesleğinden İstifa Etti

Evli ve 2 çocuk annesi olan öğretmen R.E., hakkında başlatılan soruşturmanın ardından öğretmenlik mesleğinden istifa etti.Öğretmen R.E.'nin ise olayın ortaya çıkmasının ardından eşiyle de ayrıldığı ve çocuklarının velayetinin eşine verildiği öğrenildi.

Yargılanmasına Başlandı

31 yaşındaki R.E.nin yargılanmasına Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Mahkeme salonunda mağdur çocukların avukatı Cahit Cem Taşpınar, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Konya Avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Öğrencisiyle Yaşadığı İlişkiyi İtiraf Etti

R.U. savunmasında öğrencilerden biriyle yaşadığı ilişkiyi itiraf ederken bir diğer öğrenciyle yaşadığı iddia edilen ilişkiyi ise reddetti. Tanıkların dinlenilmesinin ardından Savcılık makamı "Çocuğun Cinsel Taciz İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçlarından R.U.'nun 106 yıla kadar hapsini istedi.

Tutuklandı

Mağdur çocukların avukatı Taşpınar ise, R.E.'nin tutuklanmasını talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti R.E'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Dava 8 Nisan'a Ertelendi

1 saati aşkın süren duruşmanın ardından davanın 8 nisan tarihine ertelenmesine karar verildi.

Yanlıştan Dönüldü

Davanın ardından mağdur çocukların avukatı Cahit Cem Taşpınar, SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu. Taşpınar, "sanığın bu güne kadar tutuklanmamasını daha önce eleştirmiştik. Zira bir tweet mesajı ile kişiler tutuklanırken, çocuğun cinsel istismarı isnadına ve güçlü delillerin varlığına rağmen sanığın tutuksuz yargılanması izahtan varesteydi. Tarafımızın ve Savcının tutuklama talebinin kabulüyle sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmesi ile bir yanlıştan dönülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

Okul Müdüründen Öğretmenlere Mobbing İddiası

Öte yandan çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü Ö.Ö'nün de olayı öğrendikten sonra çocukların telefonunu alarak öğretmenle olan mesajları sildiği iddia edilmiş ve onun hakkında da görevi kötüye kullanma, delil karartma ve suçu bildirmeme suçlarından suç duyurusunda bulunulsa da müdürün görevine devam ettiği öğrenilmişti. Okul müdürünün olayın ardından birçok öğretmene mobbing uyguladığı da iddia edildi. Aynı okulda görevli bir öğretmen okul müdürü Ö.Ö hakkında, mobbing, hakaret ve kasten yaralama iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Müslüm EVCİ

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