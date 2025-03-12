Erdoğan'dan 'emekliye bayram ikramiyesi' sorusuna tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli ikramiyesinde değişiklik olup olmayacağını sordu. Erdoğan, "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun? 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak?" cevabını verdi.

İkramiye Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına dair sorulara yanıt verdi:

Emekli ikramiyelerinde tutar netleşti.

Güncellenmesi söz konusu değil.

Ödemek için SGK olarak hazırız.

4 bin liralık ikramiye Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacak.

Bakan, ikramiyenin az olduğuna yönelik eleştirilere ise "Az olması sizin yorumunuz, güncelleme olmayacak. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun" sözleriyle yanıt verdi.

Meclis'e Sunulan Teklif

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da teklifin Meclis'e sunulduğunu söyledi.