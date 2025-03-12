Tunahan'ın köpek saldırısında ağır yaralamasında 2 sanığa 1'er yıla kadar hapis istemi

Olay tarihinde 10 yaşında olan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, 7 Aralık 2023'te Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralandı. Yılmaz, 3 ay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde art arda yapılan ameliyatlardan sonra, mart ayında taburcu edildi; ancak tedavi süreci devam etti. Tunahan'a, 26 Haziran'da aynı hastanede geçirdiği 15'inci büyük operasyonla deri nakli yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında 'İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'TEDAVİ 10 YIL SÜRECEK'

Ankara 62'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklardan Asena Ülkü Ünal, Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, görgü tanığı M.N. ve taraf avukatları katıldı. Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, "Ben, sorumluların cezasını çekmesini istiyorum. Bizim yaşadıklarımızı, Türkiye Cumhuriyeti içinde hiçbir vatandaşın yaşamasını istemiyorum. Tunahan'ın tedavisi devam ediyor, bu tedavi 10 yıl sürecek. Sorumlulardan şikayetçiyim" dedi.

'ŞU ANDA DAHA FAZLA KÖPEK VAR'

Tanık M.N., olay sırasında evinin balkonunda olduğunu ifade ederek, "Ben balkondayken çocuğa köpeklerin saldırdığını gördüm. Okulun yakınında olduğu için çocuğu oradaki aileler kurtarmaya çalıştı. Okula çok yakın bir yerde 15-20 köpek vardı. Orası besleme alanı değildi, daha önce şikayet edildiğini duydum. Çocuğun yaralanmasından sonra köpeklerden birkaçını götürdüler ama şu anda daha fazla köpek var, toplanmadı" diye konuştu.

Tanık beyanının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 'İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapislerini talep etti. Söz alan sanık Asena Ülkü Ünal, "Tanık beyanını kabul etmiyorum, mütalaayı da kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum. Mütalaaya karşı süre talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, avukat beyanlarının da ardından, esasa ilişkin savunmalar için süre vererek duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.