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Motosiklet Sürücüleri İçin Yeni Cezalar Yolda

Motosiklet sürücüleri için yeni cezalar TBMM'de yasalaşmayı bekliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2025 14:47, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 14:48
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Motosiklet Sürücüleri İçin Yeni Cezalar Yolda

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda motosiklet sürücülerinin kural ihlali yapması durumunda uygulanacak yeni cezalara ilişkin çalışmayı duyurdu. Hazırlanan taslak TBMM'de kabul edildikten sonra yasalaşacak.

Motosiklet Sürücülerine Yeni Cezalar Geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren çalışmanın sunumunu yaptı. Buna göre artan motosikletli sayısı ile birlikte kazaların da arttığı trafikte, iki tekerli araçta kural ihlali yapan sürücüleri yeni cezalar bekliyor.

Kask Kullanımında Kademeli Ceza Sistemi

Mevcut halde 993 TL olan kask kullanmama cezası ilk kez tespit edilmesi halinde hem sürücü, hem de varsa yolcuya kesilecek ceza 1500 TL olacak. 1 yıl içinde tekrar etmesi halinde bu ceza 3000 TL olacak. 3 kez ve daha fazla kask kullanılmaması halinde bu ceza 9000 TL olacak.

Akrobatik Hareket ve Yarışa Ağır Cezalar

Akan trafikte "tek teker yapma" gibi akrobatik hareketler ile yine akan trafikte yarışa da 47 bin TL ceza gelecek. Akrobatik hareketin tespitine ayrıca 60 gün sürücü belgesine el konulacak. Yarışta bu süre 2 yıla çıkacak.


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