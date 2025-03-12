2025 TR-YÖS/1 Başvuruları İçin Son Gün 20 Mart

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/1) başvuru süresinin 20 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2025-TR-YÖS/1'e başvurular ve ücret ödeme işlemleri 20 Mart'a kadar uzatıldı. Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Sınav Detayları ve Başvuru Kılavuzu

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzunda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.