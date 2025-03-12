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Herkes memleketinde yaşasaydı! İşte Türkiye'nin en kalabalık şehri

TÜİK'in 2024 yılı verilerine göre, doğduğu şehirde yaşayan nüfus dikkate alındığında, Şanlıurfa Türkiye'nin en kalabalık şehri olacaktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 16:24, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 17:20
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Herkes memleketinde yaşasaydı! İşte Türkiye'nin en kalabalık şehri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları verilerine göre, herkes kütüğe kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı, Sivas bugün Türkiye'nin en kalabalık 10 şehri arasında yer alacaktı.

En Kalabalık Şehirler: Sıralama ve Nüfus Bilgileri

Herkes doğduğu topraklarda yaşasa idi, şu an Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyon 147 bin 997 kişi ile Şanlıurfa olacaktı. Urfa'yı şu şehirler takip edecekti:

  1. 2 milyon 689 bin 673 kişi ile Konya
  2. 2 milyon 609 bin 762 kişi ile İstanbul
  3. 2 milyon 456 bin 17 kişi ile Diyarbakır
  4. 2 milyon 72 bin 813 kişi ile Ankara
  5. 2 milyon 24 bin 484 kişi ile Samsun
  6. 1 milyon 984 bin 375 kişi ile Sivas
  7. 1 milyon 975 bin 24 kişi ile Erzurum
  8. 1 milyon 950 bin 877 kişi ile İzmir
  9. 1 milyon 881 bin 744 kişi ile Hatay


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