İmralı heyeti, Erdoğan'la görüşmek için başvuru yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı Heyeti AçıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İmralı heyeti randevu isterse veririm" açıklamasının ardından, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Bakırhan,

"Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak"

ifadelerini kullandı. 'İmralı heyeti randevu isterse veririm' demişti...

Erdoğan'ın Grup Toplantısı Çıkışı Açıklamaları

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının DEM Parti'nin temaslarına ilişkin sorusunu yanıtladı ve "İmralı heyeti randevu isterse veririm" dedi.

DEM Parti'nin Siyasi Parti Ziyaretleri

DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda, önümüzdeki hafta MHP ve AK Parti ile görüşmeler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Siyasi Parti Ziyaretlerinin Süreci

DEM Parti'nin siyasi parti ziyaretlerinin ve olası görüşme taleplerinin nasıl bir süreç izleyeceği merakla bekleniyor.