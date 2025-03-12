Ankara'da taciz iddiası: Genç kadın şüpheliyi polise teslim etti

Ankara'da, E.G. (19) caddede yürürken kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği M.E.'yi (64) yakalayıp, polise teslim etti.

Olayın Detayları

Olay, saat 14.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. E.G., iddiaya göre, caddede yürürken kendisini takip edip tacizde bulunan M.E.'yi fark etti.

E.G.'nin Müdahalesi

E.G., M.E.'yi yakalayıp bağırarak çevredekilerden polis çağırmasını istedi. E.G., şüpheliyi montundan tutup, polis ekibinin geleceği noktaya doğru götürdü. Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi.

Polis Müdahalesi ve Soruşturma

Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. E.G.'nin, M.E.'yi polis noktasına götürmesi ve çevrede toplananların tepkileri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA) FOTOĞRAFLI