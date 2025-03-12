Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu
Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 19:11, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 19:19
Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir araç fark etti.
Aracın yakınında hareketsiz halde 4 kişinin olduğunu gören polis, bölgeye sağlık ekibi yönlendirilmesini istedi.
Olay yerinde bulunan E.B, R.Ç. ve A.B. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelirken, Ahmet Ş'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ahmet Ş'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen E.B, R.Ç. ve A.B. gözaltına alındı.