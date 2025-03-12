Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu.

Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir araç fark etti.

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