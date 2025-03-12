Mavi Vatan'ın Yeni Gücü: ATMACA Füzesi

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bugün deniz altından ateşlenen ATMACA füzesinin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu ve o anların görüntüsünü paylaştı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

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