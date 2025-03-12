Öğretmenin Hızlı Müdahalesi Çocuğun Hayatını Kurtardı

Silvan'da Milli Egemenlik İlkokulu'nda teneffüste 1. sınıf öğrencisinin boğazına şeker kaçtı. Çocuğun o sırada koridorda olan sınıf öğretmeni Tuncay Karakuş'a boğazını işaret etmesiyle öğretmen, Heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı. Sınıf Öğretmeni Karakuş'un çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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