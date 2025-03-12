Özel: CHP'den kriz bekleyenler çok bekleyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Burada konuşan Özel, Erzurum'un kurtuluş gününü tebrik etti. Özel, "Çok doğru bir saptama ki Erzurum kurtulmasaydı, Türkiye de kurtulamazdı. Erzurum'un hem kurtuluşu, hem Erzurum Kongresi'ne yaptığı ev sahipliği Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline dökülmüş en kuvvetli harç, en kuvvetli betondur. Türkiye'nin, Anadolu'nun, Rumeli'nin dört bir tarafındaki vatansever insanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önce çağrısına uyup memleketi kurtardılar. Sonra da Türkiye Cumhuriyeti denen ve İslam coğrafyasında demokrasiye, kadınların siyasette var olmasına, Medeni Kanun'a, pek çok haklara sahip olmasına sebebiyet verdiler. Her ne kadar son 22 yılda yıpratılsa da taşıyıcı kolonu çok sağlam olan, kirişleri çok sağlam olan böyle bir Cumhuriyet'i hep birlikte kurmamıza öncülük eden bu güzel şehre, Erzurum'a başkentimizden selam olsun. Kurtuluş gününüz kutlu olsun. Ayrıca bugün İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104'üncü yıl dönümü. Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden, gönlünden dökülen o satırlar, 'Korkma' diye başlayan ve hepimizin her zorluğumuzda hatırlamamız gereken o muhteşem şiir ve daha sonra bestelenerek İstiklal Marşı'mız oldu. Buradan Mehmet Akif Ersoy'u da bu mübarek günde bir kez daha rahmetle, minnetle hep birlikte anıyoruz efendim" dedi.

'Asıl Trump Denen Çılgına Karşı Cesaret Gösterebiliyor Musun?'

İftar sofralarında mümkün mertebe polemik yapmamaya, gündelik siyasetin içine girmemeye çalıştığını belirten Özel, "Bugün Sayın Erdoğan grup toplantısında çıktı uzun uzun konuştu. Ramazan demedi, dinlemedi, ona yaptığımız çağrıları duymazdan geldi. Olabilecek en sert kelimelerle beni, partimizi, siyasi rakiplerini eleştirdi. Ama biz yine de bugün buradan, bu güzel iftar sofrasından, dadaşların sofrasından, Keçiören'in sofrasından o duyduklarımıza o şekilde cevap vermeyeceğiz. Ama bir cesaret gösteriliyorsa o cesaret muhalefet partisinin belediye başkanlarını içeriye atmakla, belediyelerini madden, manen, hukuken silkelemekle, bir partiyi 1,5 yıl önce yapılmış ve Türkiye'ye örnek olmuş kongresine kara çalmaya çalışmakla, eldeki yargı gücüyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye eldeki yargı gücüyle, eldeki devlet gücüyle saldırmakla kahramanlık olmuyor. Bu mertlik, yiğitlik değil; cesaret değil. Cesaret, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'a Filistin'in yanında olduğunu gösterdiği günkü cesareti bugün Trump denen çılgına karşı gösterebiliyor musun? Netanyahu'ya karşı gösterebiliyor musun? Cesaret, o cesaret" ifadelerini kullandı.

'Asgari Ücretli 7 Çeyrek Alabiliyorken, Şimdi 4 Çeyrek Altın Alabiliyor'

Hesabı vatandaşın hesabına göre yaptıklarını vurgulayan Özel, "Bu vatandaş, siz iktidara gelmeden önce en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alabiliyorken şimdi 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Bu asgari ücretli, siz iktidara gelmeden önce aldığı maaşla 7 çeyrek altın alabiliyorken, şimdi sadece 4 çeyrek altın alabiliyor. Şimdi ben bunu söyleyince Sayın Erdoğan kızıyor. 'Gitmiş' diyor, 'Ülkenin dört bir yanını geziyor' diyor ki, keşke sen de gezebilsen. 'Gitmiş' diyor, 'Kuyumcuya giriyor, sarrafa giriyor' diyor. Keşke sen de benim girdiğim gibi sarrafa, kasaba, mandıraya ya da semt pazarına girebilsen. 'Tutmuş' diyor 'oradan bana altın hesabı yapıyor' diyor. Peki altın hesabı yapmasam ne hesabı yapsam acaba? Vallahi madem Erzurumluların iftarında Keçiören'deyiz, Ankara'nın küçük Erzurumundayız. O zaman o hesabı Erzurumluların hesabı üzerinden yapalım. Bak Sayın Erdoğan, geçen sene 17 bin 2 lira asgari ücret veriyordun Erzurumlu asgari ücret alan dadaş kardeşime. O aldığı parayla; Ben bunu geçen ay gittiğimde Erzurum'da sordum, koca bir meydanda, koca salonda kime sorduysam. 'Doğru mu' dedim 'Doğru' dediler. 17 bin 2 liraydı geçen sene asgari ücret ve cağ kebabından 170 adet alıyordu bir asgari ücretli. 100 liralık cağ kebabından 170. 'Doğru mu' dedim, hepsi birden 'Doğru' dediler. Bu sene güya asgari ücret zamlandı 22 bin 104 lira oldu. Ama cağ kebabı da zamlandı ve 22 bin 104 liralık asgari ücret, cağ kebabından 110 şiş alabiliyor" dedi.

'Vatandaşın Seni İktidardan İndirmesi İçin Daha Ne Olacak?'

Emekli bayram ikramiyesine yapılan zammı eleştiren Özel, "Emeklilere 3 bin TL olan bayram ikramiyesini Erdoğan 4 bin TL'ye çıkardı. Bugün de Meclis'e geldi. Esti, yağdı ama bu konudan bahsetmedi. Sonra çıkışta bir gazeteci arkadaşımız döndü ve dedi ki ona, 'Emekliye verilen ikramiyeye acaba bir artış daha yapabilir misiniz?' Döndü dedi ki, 'Sen beni oyuna mı getirmeye çalışıyorsun? 3 bin TL idi, 4 bin TL yaptık. Daha ne olacak?' dedi. Bugün 'Dalga mı geçiyorsun, daha ne olacak?' diyen Erdoğan'a şunu söylüyorum; Bu emekliyi canından bezdirdin. Bu emekli sana oy vermeyince, asgari ücretli oy vermeyince bir de bozuluyorsun. Bu insanların sana kırılması, sana darılması, desteğini çekmesi, artık seni iktidardan indirmesi için daha ne olacak Sayın Erdoğan, daha ne olacak?" diye konuştu.

'Türkiye'nin Birlik ve Beraberliğe İhtiyacı Var'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, iftar programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, MHP'li İsmail Özdemir'in 'CHP ile görüşmeyeceğiz' açıklamasının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Genç bir arkadaşın bir tweetini gördük. Benim muhatabım Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli'nin de rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı da söyledik. Ona da riayet ediyoruz. Kendisi de teşekkür telefonu açmıştı. Ben Sayın Bahçeli'nin sağlığını, Sayın Celal Adan üzerinden takip ediyorum. Ara ara konuşuyoruz, sağlık durumunu soruyorum. Sayın Celal Adan'ı aradım. Hem sağlık durumunu sordum. Hem de 'Bu nedir' dedim, böyle bir şey hani, kurumsal bir şey mi diye. Gördüğüm kadarıyla Sayın Celal Adan da Sayın Bahçeli'nin tutumumuzdan duyduğu memnuniyeti bir kez daha hatırlattı. Ben öyle olunca ne diyeyim şimdi o genç arkadaşın tweetine. Onu da üzmek istemem. Ama bunlar koskoca kurumlar, koskoca partiler. Türkiye'nin böyle gerilimlere değil Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Sayın Genel Başkanlarının bir an önce siyasete dönmesini, sağlığına kavuşmasını bekliyoruz, umuyoruz. Bizi böyle o genç arkadaşın çekmek istediği alan ne partisinin ne Türkiye'nin faydasına olan bir alan değil. Bu kadar söyleyeyim, kırmayayım onu da ne yapayım yani? Olacak iş değil ama oldurmuşlar. Olduğu kadar olsun yani ama biz Sayın Bahçeli'ye bir kez daha şifa diliyoruz. Ne zaman Sayın Bahçeli görevinin başına döner o zaman tartışmalar da olur konuşmalar da olur. O güne kadar ben Sayın Bahçeli'nin sağlığına dua ederim onun dışında bir şey diyemem."

'İktidarımızı Bekleyenler Çok Beklemeyecek'

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Şimdi biz üç kişi Türkiye'ye çok umut veren bir birlikteliği paylaştık ve halen daha Türkiye'nin gündeminde. Sürekli de her iki taraftan çok olumlu açıklamalar geliyor. Mansur Bey'in bugün iftar programında 'Bizden kimse ayrılık beklemesin' sözü de ve Ekrem Bey'in dünkü sözleri de peş peşe okunduğunda gerçekten CHP'den bir kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye'de bizim iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini anlıyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.