İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Rumeli Feneri Caddesi'nde Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü, yol üzerindeki ineğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Muharrem Budak (58) yönetimindeki 34 KM 2583 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

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