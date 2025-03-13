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13 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

13 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 00:01, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 00:03
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13 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "VIII. Uluslararası İyilik Ödülleri" törenine katılacak, iftar programında milletvekilleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/TBMM/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ragıp Tüzün Parkı'nda Yenimahalle Belediyesi Mahalle İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 69. Oturumu Dostlar Grubu Yüksek Düzeyli Yan Etkinlik ile Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odasının (TACCI) "Nesilleri Birleştirmek: Teknolojinin Aile İşletmeleri ve Sosyal Gelişim Üzerindeki Etkisi" programlarına iştirak edecek.

(New York)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda fahri hemşehrilik beratı verilecek.

(Hatay/15.00)

3- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, sahipsiz hayvanlarla ilgili açıklamalarda bulunacak.

(Batman/13.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Teşkilatına ve Dörtyol mevkisinde esnafa ziyarette bulunacak, "İftara 5 Kala" Programı ile Kulempark'ta İftar ve Gençlik Programı'na iştirak edecek.

(Erzincan/15.00/16.30/17.00/17.30/18.00/18.30)

5- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek ve temaslarda bulunacak.

(Kiev)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" bültenini, ocak ayına yönelik kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini, şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği'nin final müsabakalarını takip edip, gösteri maçında forma giyecek, Sultanbeyli'de "3 Bin Gencimizle İftar" programına katılacak.

(İstanbul/11.00/18.00)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, İskoçya'nın Rangers ekibine konuk olacak.

(Glasgow/23.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/18.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını konuk edecek.

(İstanbul/14.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Bursa/17.00)

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