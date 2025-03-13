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Türk Kızılay ekipleri, İdlib'de yardım kolisi dağıttı

Türk Kızılay ekipleri, Suriye'nin İdlib kentinde engelli kamplarında kalanlara yardım kolisi dağıttı ve yetimhanede bulunan çocuklarla iftar yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 07:26, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 07:32
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Türk Kızılay ekipleri, İdlib'de yardım kolisi dağıttı

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yardım gönüllüleri ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentindeki Al-Şami Engelli Kampı'ndaki çocukları ziyaret etti, onlara oyuncak dağıttı.

Türk Kızılay bağışçılarının katkıları ile inşa ettirilen ve 1288 briket evden oluşan Atasay Köyü'nde yardım kolileri dağıtımının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, Kızılay olarak bu bölgede 3 senedir 4 milyon kişiyle ilgilendiklerini belirterek, "Esed rejiminin ulaşamadığı ve tamamen Türkiye'nin yardımlarıyla ayakta duran 4 milyon insandan bahsediyoruz" dedi.

Bu evlerde yaşayan ailelerin rejimin baskıları nedeniyle defalarca ev değiştirmek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Yılmaz, dağıtım yapacakları yerin bir engelli köyü olduğunu ve onlara haftalık süt, yumurta ve hijyen ürünleri gibi ihtiyaçların her zaman Türk Kızılay tarafından karşılandığını aktardı.

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