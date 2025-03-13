TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
YKS geç başvuru için son gün
YKS geç başvuru için son gün
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı
İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
İmralı heyeti, Erdoğan'la görüşmek için başvuru yapacak
İmralı heyeti, Erdoğan'la görüşmek için başvuru yapacak
Şikayetler haklı çıktı! O ilde içme suyunda petrol bulundu
Şikayetler haklı çıktı! O ilde içme suyunda petrol bulundu
İmamoğlu'nun Diploma Soruşturması Hız Kazandı
İmamoğlu'nun Diploma Soruşturması Hız Kazandı
2 öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı
2 öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı
Şehirlerarası otobüs terminallerinde fahiş fiyat denetimi
Şehirlerarası otobüs terminallerinde fahiş fiyat denetimi
Bayram İkramiyesinde Artış Olacak mı?
Bayram İkramiyesinde Artış Olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyetine randevu veririm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyetine randevu veririm
Bakan Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama
Bakan Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan Beyaz Far Yasağı Düzenlemesi
İçişleri Bakanlığı'ndan Beyaz Far Yasağı Düzenlemesi
Doğum Yardımı Düzenlemesi TBMM'ye Sunuldu!
Doğum Yardımı Düzenlemesi TBMM'ye Sunuldu!
Erkek çalışana mobbing ve şiddet giderek artıyor
Erkek çalışana mobbing ve şiddet giderek artıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor

Yılın ilk iki ayında elektrik üretiminde doğal gazın payı dikkat çekiyor. Hidroelektrik santraller zirvede.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Mart 2025 07:23, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 07:37
Yazdır
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor

Yılın ilk iki ayında elektrik üretiminin dörtte biri doğal gazdan sağlandı. Söz konusu dönemde 58,7 milyon megavatsaat elektrik üretilirken, temiz enerji kaynakları arasında hidroelektrik 7,16 milyon megavatsaat üretimle zirvede yer aldı.

Hidroelektrik Santralleri İlk Sırada

Barajlı hidroelektrik santralleri yılın ilk iki ayında 7,16 milyon megavatsaat elektrik üretimiyle temiz enerji kaynakları arasında ilk sırada yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk iki ayında 58,7 milyon megavatsaat elektrik üretildi. Yeşil kaynaklardan üretilen elektrikte hidroelektrik santralleri 7,16 milyon megavatsaat ile ilk sırada yer alırken onu 5,86 milyon megavatsaat ile rüzgar santralleri ve 3,67 milyon megavatsaat ile güneş santralleri izledi.

Rüzgar ve Güneş Enerjisi Takip Ediyor

İlk iki aylık periyottaki rakamlar incelendiğinde, doğal gaz santrallerinin payı dikkat çekti. Ocak ayında üretilen toplam 30,2 milyon megavatsaat elektriğin yüzde 26,6'sı doğal gaz santrallerinden karşılanırken onu yüzde 24,2 ile ithal kömür, yüzde 12,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 10,4 ile linyit, yüzde 9,3 ile rüzgar ve 5,5 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

  • Şubatta toplam 28,4 milyon megavatsaat elektrik üretiminin yüzde 27'sini doğal gaz santralleri oluşturdu.
  • İthal kömür santralleri elektrik üretiminin yüzde 23'ünü karşılarken barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 12'sini, rüzgar santralleri yüzde 10,7'sini, linyit yüzde 10,1'ini ve güneş enerjisi santralleri yüzde 6,8'ini oluşturdu.

Elektrik Kurulu Gücü Artıyor

Türkiye'de toplam elektrik kurulu gücü şubat sonu itibarıyla 117 bin megavata yaklaştı. Barajlı hidroelektrik santralleri kurulu gücün yüzde 20,4'ünü oluşturdu. En büyük üç yenilenebilir enerji kaynağı olan barajlı hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarının kurulu gücü ise sırasıyla 23 bin 863 megavat, 20 bin 646 megavat ve 13 bin 44 megavat oldu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber