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İzmir'de Markette Taciz: Sapık Güvenlik Kamerasında

İzmir'de markette cinsel taciz olayı yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan sapık kısa sürede yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 07:40, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 07:41
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İzmir'de Markette Taciz: Sapık Güvenlik Kamerasında

İzmir'de bir markette alışveriş yaparken kasada bulunan kadına cinsel organını gösteren sapık, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüler üzerinden harekete geçen polis ekipleri, sapığı kısa sürede yakalarken, şüphelinin aynı suçu 2 yıl önce de işlediği ortaya çıktı.

Olayın Detayları

Olay, 10 Mart günü Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 2084 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen Osman B. (44), kasada bulunan market sahibi N.Ç.'ye (41) gazete satın almak istediğini söyledi. Market sahibi kadın, gazeteleri masanın üstünde bulmaya çalışırken Osman B. bir anda pantolonunu açarak kadına cinsel organını gösterdi. Yaşanan o anlarda soğukkanlı bir şekilde davranan market sahibi, sapığın marketten çıkmasının ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis Ekiplerinin Çalışması

Olayın ardından ihbar üzerine polis ekipleri sapığı yakalamak için çalışma başlattı. Markette bulunan güvenlik kamerasından yola çıkan Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şahsın kimliğini ve adresini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede ise Osman B.'nin aynı suçu 2 yıl önce de işlediği tespit edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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