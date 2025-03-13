Tutuklanan Cinayet Zanlılarının Evi Gece Saatlerinde Yandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, alacak-verecek meselesi nedeniyle komşusunu tüfekle vurarak öldüren ve tutuklanan 16 yaşındaki çocuğun ve babasının yaşadığı ev, gece saatlerinde alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

Yangının Çıkış Sebebi Araştırılıyor

Yangın, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi 343. Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Cinayet Zanlılarının Evi Olduğu Belirlendi

Öte yandan, yanarak kullanılamaz hale gelen evde 9 Mart Pazar günü işlenen cinayet zanlılarının yaşadığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Tutuklanmalarının Ardından Evleri Yandı

9 Mart Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, E.Ş. (62) ve oğlu O.C.Ş (16) ile Fatih Tunç (36) isimli komşuları arasında alacak-verecek sebebiyle tartışma yaşanmıştı. Kavgaya dönüşen olay esnasında 16 yaşındaki O.C.Ş.'nin tüfekle vurarak ağır yaraladığı Tunç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından polis ekipleri, baba E.Ş. ile "yaralama" suçundan birçok kaydı bulunduğu öğrenilen oğlu O.C.Ş.'yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri sonrasında 10 Mart Pazartesi günü adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki çocuk, 'Kasten öldürme', babası ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



