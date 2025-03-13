Hasan Heybetli koğuşunda ölü bulundu

Yeraltı dünyasının tanınan ismi, sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde 75 yaşında hayatını kaybetti.Cinayet zanlısı olarak 25 yıl hapis cezası alan ve İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan 75 yaşındaki Hasan Heybetli, hücresinde ölü bulundu.Akşam saat 19.00'da ölen Heybetli'nin ölüm nedeni, incelemelerin ardından belli olacak.Öte yandan cezaevi görevlilerinin, Heybetli ile son temasının saat 18.45 sıralarında olduğu öğrenildi.Heybetli'nin ölümü nedeniyle cezaevine ilk incelemeler için nöbetçi savcı gönderildi.

Hasan Heybetli Kimdir?

Hasan Heybetli, 1950 yılında Siirt'te doğdu. Gasp, adam yaralama, haraç gibi pek çok suçtan dolayı mafya ve çete çevrelerinde ismini duyurdu.Türkiye kamuoyu ise onu şarkıcı Muazzez Abacı'yla ilişkisiyle tanıdı; Heybetli, 1979 yılında Muazzez Abacı ile nişanlandı. İkili 1980'de evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. İkili 1989'da bir kez daha evlendi. Çiftin ikinci kez yaptıkları evlilik ise 1993'te son buldu.2004 yılında şarkıcı Kader Çetintürk'ün de adının geçtiği bir gaspa teşebbüs davasında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.2009 yılında İstanbul Şişli Polat Rezidans'ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit'i öldürdüğü iddiasıyla yargılandı.

Mahkeme Kararları

Hasan Heybetli, "kasten adam öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Ruhsatsız silah taşımak" suçundan ise 10 ay hapis cezası aldı.



