Marmara ve Ege'de Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 13 Mart 2025 Perşembe bölge bölge hava durumu tahminleri...

Türkiye'yi Yaz Havasına Sokacak Çöl Rüzgarları

Türkiye'yi mart ayı ortasında yaz havasına sokacak bu çöl rüzgarlarının ardından gelecek hafta 18 Mart Salı bu kez Kuzey Avrupa'dan Rusya'ya, oradan Kırım üzerini geçerek ülkemize Karadeniz üstünden ulaşacak yeni bir soğuk hava dalgası bekliyor.

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Edirne °C, 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

°C, 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul °C, 19°C - Parçalı bulutlu

°C, 19°C - Parçalı bulutlu Kırklareli °C, 19°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Denizli °C, 24°C - Parçalı bulutlu

°C, 24°C - Parçalı bulutlu İzmir °C, 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

°C, 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu Muğla °C, 19°C - Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana °C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu Antalya °C, 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

°C, 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu Hatay °C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu Eskişehir °C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 24°C - Parçalı ve az bulutlu Konya °C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu °C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 23°C - Parçalı ve az bulutlu Düzce °C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 28°C - Parçalı ve az bulutlu Sinop °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya °C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 27°C - Parçalı ve az bulutlu Artvin °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu Samsun °C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu Kars °C, 16°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 16°C - Parçalı ve az bulutlu Malatya °C, 22°C - Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.