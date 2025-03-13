Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında yüksek seyir devam ederken, bankaların sunduğu faizsiz kredi seçenekleri tüketicinin imdadına yetişiyor. 13 Mart 2025 itibarıyla 8 banka "sıfır faizli" finansman sunarken; en yüksek limit de 60 bin TL'ye kadar yükseldi. Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? Tüketiciler nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde.

Faizsiz Kredi Kampanyaları ve Banka Limitleri

Bankaların özellikle yeni müşteri kazanımı için uyguladığı faizsiz kredi kampanyalarında yarış kızıştı. 13 Mart 2025 itibarıyla bir bankada 60 bin TL'ye kadar yükselen faizsiz kredi seçeneği; dört bankada 55 bin TL, üç bankada 50 bin TL ve bir bankada da 45 bin TL olarak öne çıkıyor. Faizlerde düşüş eğilimi sürerken, daha fazla sayıda bankanın faizsiz kredi seçeneğini sunmaya başladığı görülüyor.

Faizsiz Kredi Seçenekleri

ON Dijital: 60 bin TL

QNB: 55 bin TL

Akbank: 55 bin TL

İş Bankası: 55 bin TL

TEB: 55 bin TL

Yapı Kredi: 50 bin TL

Garanti BBVA: 50 bin TL

En Para: 50 bin TL

Denizbank: 45 bin TL

Tüketicilere Kritik Uyarılar

Faizsiz kredi kampanyaları genellikle "yeni hesap açan müşterilere" uygulanıyor.

Faizsiz kredilerin bir kısmı "nakit avans" olarak sunulduğu için, beraberinde kredi kartı da veriliyor. Bu sebeple gelecekte karşılaşılabilecek kart aidatı gibi giderlere de dikkat edilmesi gerekiyor.

Söz konusu faizsiz kredi tutarları "maksimum" rakamları içeriyor. Kişilerin kredi notuna göre bu tutarlar daha aşağıda da gerçekleşebiliyor.



