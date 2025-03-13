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Afyonkarahisar'da Silah Operasyonu: 3 Bin 450 Tabanca Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda binlerce tabanca ve silah parçası ele geçirildi. İçişleri Bakanı, mücadeleye devam edileceğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 08:27, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 08:28
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Afyonkarahisar'da Silah Operasyonu: 3 Bin 450 Tabanca Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 450 tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı silah ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Nereye gizlerseniz gizleyin, ruhsatsız silahları tek tek bulup ortaya çıkaracağız. Halkımızın huzurunu bozmanıza asla müsaade etmeyeceğiz!" dedi.

Ortak Operasyonla Yakalandılar

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, durdurulan bir araçta yapılan aramada:

  • 3 bin 450 adet tabanca gövdesi,
  • 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.

3 Şüpheli Yakalandı, 2'si Tutuklandı

  • Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.
  • 2 şüpheli tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yasa Dışı Silah Ticaretiyle Mücadele Sürecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı silah ticaretiyle mücadelenin devam edeceğini belirterek, operasyonu gerçekleştiren Afyonkarahisar Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet güçlerini tebrik etti.Bakan Yerlikaya: "Ülkemizin her köşesinde ruhsatsız silah ticareti yapan kaçakçılara karşı operasyonlarımız devam edecek!"


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