Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik

ANKARA Valisi Vasip Şahin: "Ankara'nın son 1-2 yıldır yaşadığı en büyük sorunlardan biri haline gelen trafik sorunumuz var. Gerçekten ramazanda pik saatlerde vatandaşımızı canından bezdiren bir trafik sıkıntısı yaşıyoruz" dedi. Ankara Valisi Vasip Şahin, katıldığı iftar programında Ankara genelinde kolluk birimleri tarafından yürütülen 2025 yılı Şubat ayına ilişkin asayiş ve güvenlik faaliyetleri ile bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar ve sonuçları hakkında bilgi verdi. Şahin, Ankara'nın asayiş açısından dünyanın diğer başkentlerine kıyasla daha iyi bir yerde olduğuna değinerek, "Huzurlu bir kentiz, huzurlu bir başkentiz. Ama her zaman bir sıfırdan büyüktür, iki birden çoktur. Onun için biz olabildiğince başarımızı daha yükseğe, daha üste tırmandırmak ve vatandaşımızı emniyet içerisinde, huzur içerisinde yaşatmak gibi bir görevimiz var" ifadelerini kullandı.

Şubat Ayında 4 Bin 392 Şüpheli Yakalandı

Şubat ayında yapılan operasyonlarla alakalı bilgilendirme yapan Şahin, "Geçen ay 31 Ocak - 28 Şubat arasında aranan kişiler, daha önce ceza almış ya da bir sebeple aranıp da ulaşılamayan kişilerle ilgili çalışmalarda;

20 yıl ve üzeri hapis cezası almış aranan 21 şahıs,

10 yıl ve üzeri hapis cezası alan 70 şahıs,

5 ila 10 yıl arasında hapis cezası alan 139 şahıs,

5 yıla kadar hapis cezası alan bin 285 şahıs ve

ifadeye yönelik olarak aranan 2 bin 877 şahıs olmak üzere toplam 4 bin 392 şahsı yakalamış ve adli mercilerin önüne çıkarmışız.

Yine son ayda bir önceki yılın ocak ve şubat ayına nazaran şehrimizde kişilere yönelik suçlarda yüzde 10 civarında, mali suçlara yönelik suçlara yönelik eylemlerde de yüzde 12 oranında bir düşüş yaşadık. Bu da sağ olun sizlerin ve sizlerin emrindeki kolluk kuvvetleri arkadaşlarımızın gayretleri ile oldu. Yine organize suçlarla ilgili Ankara'da geçen ay bir operasyon yapılıp vatandaşımızı huzursuz eden bir çete adli mercilere teslim edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Operasyonlar

Narkotik suçlarla ilgili son aylarda özellikle artan bir mücadelemiz var ve bu kapsamda da bin 31 olaya müdahale etmişiz. Bu şudur arkadaşlar buradaki artış aslında bir başarıyı gösterir. Sahaya daha çok bastığımızı, sahada daha çok insan peşine koştuğumuzu, özellikle zehir tacirlerinin peşine koştuğumuzu gösterir ki bu operasyonlarda bin 799 kişiyi gözaltına almışız ve bunlardan 298'i tutuklanmış, 274 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kalmışlar.Bu operasyonlarda;

90 kilo uyuşturucu madde,

çeşitli nitelikte uyuşturucu madde yakalandı.

Burada dikkatinizi çekmek isterim Ankara'da kokain kullanımı artıyor ama esrar ve eroin kullanımı daha azalıyor. Bu bize şunu göstermesi lazım kokain daha pahalı ve bunu kullananlar biraz daha üst sınıf buralara yönelik dikkatimizi artırmamız gerekiyor demek ki. Yine 938 bin 820 adet de sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş. Yine terörle mücadelede de 14 operasyon yapmışız terör örgütlerine. Bu noktada 116 kişiyi gözaltına almış, bunlardan 20'si tutuklanmış, 41'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış."

Düzensiz Göçle Mücadele

Şahin, düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Bu anlamda da toplam 8 bin 500 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve bunlardan da 97 kişisi düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek, geri gönderme merkezine ya da diğer geldiği ile nakledilmiştir" dedi.

Trafik Denetimlerini Artırdık

Ankara'nın trafik probleminin son yıllarda arttığını kaydeden Vali Şahin, "Ankara'nın son 1-2 yıldır yaşadığı en büyük sorunlardan biri haline gelen trafik sorunumuz var. Gerçekten ramazanda pik saatlerde vatandaşımızı canından bezdiren bir trafik sıkıntısı yaşıyoruz. Bununla ilgili de arkadaşlarımız özellikle bakanlığımız son yıl bize 400 civarında trafikte çalıştırılmak üzere personel görevlendirdi. Bunları sahada biz ekipler halinde daha görülür kıldık. Buna rağmen Ankara'da bir trafik sorunu yaşıyoruz. Bu anlamda da denetimlerimizi sıklaştırdık. Geçen yıllara göre yüzde 50 oranında denetim sayımız artmış durumda. Özellikle servislerde ve ticari taksilerde bu denetimlerimiz yüzde 100 oranındadır" diye konuştu.

Siber Suçlarla Mücadele

Şahin, "Siber suçlarla mücadelede arkadaşlarımız bin 800 hesabı inceledi. Bunların engellenmesi yayından kaldırılması gibi birtakım işlemlerin yanı sıra yine suçlulara yönelik, özellikle dolandırıcılık ve yanlış bilgi yayan hesaplara yönelik olarak da 8 operasyon yapılmış ve 116 kişi bu operasyonlarda gözaltına alınmış, bunlardan da 9 kişi adli mercilerce tutuklanmış durumda" dedi.

Sokak Köpekleri ve Belediyelerle İşbirliği

Vali Şahin, sokak köpekleri ile ilgili de şunları söyledi: "Sokak köpekleri ile ilgili bir vurgu yapmak isterim. Son zamanlarda belediyelerimiz bu işe biraz daha fazla ciddiyetle eğilmeye başladı. Ama bizler de belediyelerimizin hem yanındayız hem de belediyelerimiz bu görevi yaparken onları sürekli kontrol ediyor olmamız lazım. Orada gerekirse ihtiyaç varsa kolluk kuvvetlerini görevlendirmede bu desteği vermekte lütfen ihmal etmeyin."