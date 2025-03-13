Benzine zam geliyor

Benzine Zam Bekleniyor Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzin grubunda 1,81 TL fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'da benzin 43,26-43,41 TL'den, motorin 45,24-45,36 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 43,96 TL'den, motorin 46,09 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 44,33 TL'den, motorin 46,46 TL'den satılıyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre, 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbesttir. Bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Ayrıca, bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbesttirler. Türkiye'de perakende satış fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.



