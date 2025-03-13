Türkiye'den Japonya'ya Vizesiz Seyahat Dönemi Sona Eriyor

Uzun yıllardır Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen Japonya, son yıllarda artan 'mülteci' başvuruları ve Türkiye'den gelen yerleşimcilerin karıştığı olaylar nedeniyle Türk vatandaşlarına vize getirmeye hazırlanıyor.

Japonya'nın Vize Politikası Değişiyor

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen en gelişmiş ülke olan Japonya, son yıllarda ülkede artan mülteci başvurularını gerekçe göstererek vize politikasında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Kontrollü Giriş Uygulaması

Japan Forward'a yansıyan haberlere göre; hükümet kaynakları aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler için 'kontrollü giriş' uygulaması başlatmaya sıcak bakıyor.

Mülteci Başvurusunda Türkiye İlk 10 Ülke Arasında

Japonya'da mülteci statüsü için başvuran ilk 10 ülke arasında vize istenmeyen tek ülkenin Türkiye olması, ayrıca Türk vatandaşlığı kullanarak Japonya'ya giden PKK iltisaklı isimlerin son yıllarda birçok toplumsal olaya karışması, vize politikalarının gözden geçirilmesine neden oldu.