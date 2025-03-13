Ankara'da hayvan barınağı kapasitesinin yarısı dahi kullanılmamış!

Vali Şahin ve eşi Şeyma Şahin, Altındağ Ulucanlar Cezaevi Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve eşleriyle iftar yaptı.

Kent genelinde şubat ayındaki asayiş ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Şahin, 31 Ocak-28 Şubat arasında aranan 4 bin 392 kişinin yakalanarak adli mercilerin önüne çıkarıldığının belirtti.

- Vali Şahin: Hayvan barınağı kapasitesinin yarısı dahi kullanılmıyor

Vali Şahin, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Belediyelerin, son zamanlarda bu konuya ciddiyetle eğilmeye başladığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ama bizler de belediyelerimizin hem yanındayız hem de belediyelerimizin bu görevlerini yaparken onları sürekli kontrol ediyor olmamız lazım. Orada gerekirse ihtiyaç varsa kolluk kuvvetlerini görevlendirmede o desteği vermekte lütfen ihmal göstermeyin. Yine zaman zaman personel anlamında da özellikle veteriner ve hayvan sağlığı teknisyeni anlamında da belediyelerimizin ihtiyaçları olabiliyor. Onlara da destek verelim ama bu köpek sorununu bizim yaza kadar epeyce bir gündemimizden çıkarmamız lazım. Şu anda benim elimdeki rakamlara göre henüz hayvan barınağı kapasitemizin yarısını bile belediyelerimiz kullanmıyor."