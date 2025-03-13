Ankara'da hayvan barınağı kapasitesinin yarısı dahi kullanılmamış!

Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
YKS geç başvuru için son gün
YKS geç başvuru için son gün
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı
İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
İmralı heyeti, Erdoğan'la görüşmek için başvuru yapacak
İmralı heyeti, Erdoğan'la görüşmek için başvuru yapacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ankara'da hayvan barınağı kapasitesinin yarısı dahi kullanılmamış!

Ankara Valisi Vasip Şahin, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili kritik bir açıklama yaptı. Vali Şahin "Benim elimdeki rakamlara göre henüz hayvan barınağı kapasitemizin yarısını bile belediyelerimiz kullanmıyor."" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 10:15, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 10:17
Yazdır
Ankara'da hayvan barınağı kapasitesinin yarısı dahi kullanılmamış!

Vali Şahin ve eşi Şeyma Şahin, Altındağ Ulucanlar Cezaevi Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve eşleriyle iftar yaptı.

Kent genelinde şubat ayındaki asayiş ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Şahin, 31 Ocak-28 Şubat arasında aranan 4 bin 392 kişinin yakalanarak adli mercilerin önüne çıkarıldığının belirtti.

- Vali Şahin: Hayvan barınağı kapasitesinin yarısı dahi kullanılmıyor

Vali Şahin, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Belediyelerin, son zamanlarda bu konuya ciddiyetle eğilmeye başladığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ama bizler de belediyelerimizin hem yanındayız hem de belediyelerimizin bu görevlerini yaparken onları sürekli kontrol ediyor olmamız lazım. Orada gerekirse ihtiyaç varsa kolluk kuvvetlerini görevlendirmede o desteği vermekte lütfen ihmal göstermeyin. Yine zaman zaman personel anlamında da özellikle veteriner ve hayvan sağlığı teknisyeni anlamında da belediyelerimizin ihtiyaçları olabiliyor. Onlara da destek verelim ama bu köpek sorununu bizim yaza kadar epeyce bir gündemimizden çıkarmamız lazım. Şu anda benim elimdeki rakamlara göre henüz hayvan barınağı kapasitemizin yarısını bile belediyelerimiz kullanmıyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber