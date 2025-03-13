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Emekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımı TBMM'de görüşülecek

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan, emekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımı gibi sosyal desteklerin yer aldığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 10:18, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 10:20
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Emekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımı TBMM'de görüşülecek

AK Parti'nin Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda Görüşülecek.

Emekli Bayram İkramiyesi ve Doğum Yardımı Düzenlemeleri

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan, emekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımı gibi sosyal desteklerin yer aldığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Kanun Teklifinin İçeriği

  • Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi.
  • Doğum yardımına ilişkin düzenlemeler.

Teklif, kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve haksız rekabetin engellenmesi gibi birçok konuyu kapsıyor.

Doğum Yardımı Sistemi Değişiyor

Doğum yardımı sistemi değiştirilerek, doğum yardımı tutarlarının artırılması, ailelerin mali yükünün hafifletilmesi ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanmasına ilişkin düzenleme teklifte yer alıyor.

Emekli Bayram İkramiyesi Artışı

Emeklilere verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiye tutarını 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartan karar da bu teklifte yer alıyor.

Sporcuların Giderleri İçin Düzenleme

Teklif ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporcuların giderlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Yabancı Plakalı Araçlar İçin Düzenleme

Yabancı plakalı taşıtların uluslararası taşımalarda yaptığı ihlallere kademeli idari para cezaları uygulanarak, suistimallerin önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, otoyol geçiş ücretini ödemeden geçen yabancı plakalı araçların gümrük kapılarında ödeme yapmaları zorunlu hale getiriliyor.

Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik

Petrol Piyasası Kanununda yapılan düzenlemeyle, vergi incelemesine tabi tutulan tesislerin lisans devrini engelleyen tedbirin süresi sınırlandırılıyor.

DHMİ Personeline Performans Prim Ödemesi

DHMİ personeline performans prim ödemesi getirilerek, EUROCONTROL'den daha fazla ödeme alınması yoluyla milli maliyetlerin artırılması ve döviz girişi sağlanması hedefleniyor.


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