İki şehirde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Jandarma ekipleri, Kars ve Kırklareli'nde gerçekleştirdikleri uygulamalarla toplam 20 düzensiz göçmeni yakaladı ve gerekli mercilere teslim etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 10:21, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 10:22
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.