TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu

TBMM'de Genel Kurul'a hitap ederken bir anda su içen İyi Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, salondan yükselen sesler üzerine şeker hastası olduğunu ve oruç tutmadığını söyledi.

Genel Kurul'da İlginç Bir Olay Yaşandı

Genel Kurul'da görüşmeler devam ederken bu kapsamda ilginç bir olay yaşandı.

Kürsüde Su İçti

Konuşmasının sonunu toparlamaya çalışan Türkoğlu, elindeki evraktan okumaya devam ederken bir anda su içti.Genel Kurul'dan 'Unuttun unuttun' sesleri yükselirken Türkoğlu oruçlu olmadığı, unutmadığını söyledi.

"Fidyemi Ödüyorum"

Kendisini uyaranlara tepki gösteren Türkoğlu, "Ben şeker hastasıyım. Unutmadım. Fidyemi ödüyorum. 180 liradan da ödemiyorum yetmediği için." dedi.