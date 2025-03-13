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Şırnak'ta 4 bin 6 öğrenciye mont yardımı yapıldı

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ve İyilik Senden Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 18 köy okulunda okuyan ihtiyaç sahibi 4 bin 6 öğrenciye mont desteğinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 08:17, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 10:36
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Şırnak'ta 4 bin 6 öğrenciye mont yardımı yapıldı

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ve İyilik Senden Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 18 köy okulunda okuyan ihtiyaç sahibi 4 bin 6 öğrenciye mont desteğinde bulundu.

Derneklerin üyeleri ve gönüllülerinden oluşan ekip, kent merkezine bağlı 18 köydeki okullara "Siz gülün ki dünya gülsün" temasıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, 4 bin 6 öğrenciye mont hediye edildi.

İçişleri Bakan Müşaviri ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan, yaptığı açıklamada, İyilik Senden Derneği ile daha önce bir çok alanda işbirliği yaptıklarını belirterek, bugün de kırsaldaki okullarda eğitim gören ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere mont desteğini gerçekleştirdiklerini belirtti.

İyilik Senden Eğitim Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Fatih Açıkgöz de derneklerinin öğretmen ve gönüllerden oluştuğunu ifade etti.

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