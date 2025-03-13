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Tüketici Hakem Heyeti'nden Elektrikli Araç İadesi

Elektrikli araç siparişi veren bir tüketici, ön ödeme iadesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu ve lehine karar aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mart 2025 10:53, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 10:54
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Tüketici Hakem Heyeti'nden Elektrikli Araç İadesi

İzmir'de internetten elektrikli otomobil siparişi veren Fatih Karadeniz, bir süre sonra vazgeçip ön ödeme bedelinin iadesini istedi. Firma iade yapmayınca Karadeniz, İzmir Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Hakem heyeti, Karadeniz'in talebini haklı bularak ücretin iadesine karar verdi. Karadeniz, "Belgelerimi firmaya ilettim. Hukuk ekibinin dönüş yapmasını bekliyorum. 2 haftalık bir süreleri var" dedi.

Ön Ödeme İadesi İçin Tüketici Hakem Heyeti'ne Başvurdu

İzmir'de işletmesi bulunan Fatih Karadeniz, geçen yıl nisan ayında internet üzerinden elektrikli otomobil siparişi verdi. Ancak 11 Haziran 2024 tarihinde ödemeyi tamamlayamaması nedeniyle sözleşmeyi feshetmek istedi. Firma, araç için yatırdığı ön ödemeyi geri vermeyince Karadeniz, İzmir Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Hakem heyeti, Karadeniz'in talebini haklı bularak ücretin iadesine karar verdi.

Kararı Memnuniyetle Karşıladı

Karadeniz, "Bir araç almayı düşünüyordum. İnternet üzerinden uygun fiyatlı bir modeli satışa sunulmuştu. Sipariş oluşturdum ve 50 bin liralık ön ödeme yaptım. Mevcut aracımı satamayınca siparişi iptal etmek istedim. Firma, 50 bin liralık ön ödemenin iade edilemeyeceğini söyledi. Araştırmalarımda başka şikayetler de gördüm ve Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum" dedi.

İzmir Tüketici Hakem Heyeti'nin Görüşü

İzmir Tüketici Hakem Heyeti Üyesi Avukat Salih Emrah Ertan, elektrikli araçların piyasaya sürülmesi ile başvuruların arttığını belirtti. Ertan, "İnternetten yapılan siparişlerde iptaller olabilir. Bu süreçte bazı firmalar peşinatı iade etmiyor. Tüketici hakem heyetlerine başvurularda genellikle bedellerin tüketiciye iadesi sağlanıyor" dedi.

Yasal Düzenlemeler ve Tüketici Hakları

Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, internetten yapılan sipariş formlarının tüketicinin onayı ile geçerli olacağı belirtiliyor. Tüketicinin 14 gün içinde cayma hakkı var ve bu sürede cezai şart uygulanamaz. Yönetmeliğe göre, tüketiciye süresinde teslimat yapılmazsa ya da vaat edilen nitelikler yoksa tüketici haklı sebeple vazgeçebilir.

Başvuru Süreci ve Karar Süresi

Vatandaşlar, Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ve e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru için sipariş formu, satış sözleşmesi gibi belgeler ibraz edilmelidir. Tüketici hakem heyetleri, 3 ile 8 ay arasında karar verir ve her dosyada tüketicinin ve satıcının haklarını gözetir.

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