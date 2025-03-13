Sanatçı Özcan Deniz'e vergi incelemesi başlatıldı

İstanbul Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki üç villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle sanatçı Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Deniz, inşaat sahibinin kendisi olmadığını ve mağdur olduğunu söyleyerek "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez." ifadelerini kullanmıştı.

Kardeşinin sözleri gerekçe gösterildi

Sabah gazetesinin haberine göre Deniz hakkında bu sefer de Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı inceleme başlattı. İncelemeye gerekçe olarak ise kardeşi Ercan Deniz'in "Özcan oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor." sözleri gösterildi.