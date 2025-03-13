Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı

Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus beş yılda yüzde 20,7 artarak geçen yıl 9 milyon 112 bin 298 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun, nüfus içindeki oranı 2024 itibarıyla yüzde 10,6'ya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2019'da 7 milyon 550 bin 727 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus, son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024'te 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2019'da yüzde 9,1 iken 2024'te yüzde 10,6'ya çıktı. Yaşlı nüfusun 2024'te yüzde 44,6'sını erkekler, yüzde 55,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Nüfus Projeksiyonları ve Gelecek Tahminleri

Nüfus projeksiyonlarında yaşlı nüfus oranının 2030'da yüzde 13,5, 2040'ta yüzde 17,9, 2060'ta yüzde 27, 2080'de yüzde 33,4 ve 2100'de yüzde 33,6 olacağı öngörüldü.

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre, yaşlı nüfus oranının 2030'da yüzde 13,5, 2040'ta yüzde 18,2, 2060'ta yüzde 28,8, 2080'de yüzde 38,5 ve 2100'de yüzde 42,8 olacağı tahmin edildi.

Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre, yaşlı nüfus oranının 2030'da yüzde 13,4, 2040'ta yüzde 17,5, 2060'ta yüzde 25,5, 2080'de yüzde 29,8 ve 2100'de yüzde 28,2 olacağı hesaplandı.

Yaş Gruplarına Göre Yaşlı Nüfus Dağılımı

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde:

2019'da bu kesimin yüzde 62,8'i 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2'si 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,1'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer alırken,

2024'te yüzde 63,4'ü 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,8'i 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,8'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı belirlendi.

Türkiye Nüfusunun Yaş Yapısı Değişti

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'unu geçmesi, nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarına göre daha yüksek hızla arttı. Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de doğurganlık ve ölüm hızlarındaki azalma ile sağlık alanında kaydedilen gelişmeler yaşam standardının artmasıyla nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye oransal olarak yaşlı nüfusa sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazla.

Ortanca Yaş Artışı

Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili bilgi veren göstergelerden "ortanca yaş" da:

2019'da 32,4 iken

2024'te 34,4 oldu.

Ortanca yaş:

2024'te erkeklerde 33,7, kadınlarda ise 35,2 olarak hesaplandı.

Nüfus projeksiyonlarında ortanca yaşın;

2030'da 37,1

2040'ta 41,4

2060'ta 48

2080'de ise 51,5 olacağı tahmin edildi.

Yaşlı Bağımlılık Oranı

Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden "yaşlı bağımlılık oranı" :

2019'da yüzde 13,4 iken

2024'te yüzde 15,5'e çıktı.

Nüfus projeksiyonlarına göre bu oranın:

2030'da yüzde 19,5

2040'ta yüzde 26,5

2060'ta yüzde 45,5

2080'de ise yüzde 61,9 olacağı öngörüldü.

Türkiye Yaşlı Nüfusunda Dünya Sıralaması

Nüfus tahminlerine göre:

2024'te dünya nüfusu:

8 milyar 161 milyon 972 bin 573 kişi

Yaşlı nüfus ise:

833 milyon 480 bin 764 kişi oldu.

Dünya nüfusunun yüzde 10,2'sini yaşlı nüfus oluşturdu.

En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke:

%36,2 ile Monako

%29,8 ile Japonya

%24,6 ile İtalya oldu.

Türkiye bu açıdan:

194 ülke arasında:

75'inci sırada yer aldı.

Yaşlı Nüfus Oranının Yüksek Olduğu İller

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il:

2024'te %20,8 ile Sinop olarak belirlendi.

Bu ili:

%20,2 ile Kastamonu

%19,1 ile Giresun izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise:

%3,7 ile Şırnak oldu.

Bu ili:

%4,3 ile Hakkari

%4,4 ile Şanlıurfa izledi.

Hanelerdeki Yaşlı Nüfus Dağılımı

Yaklaşık her dört haneden birinde en az bir yaşlı fert var. Türkiye'de:

2024'te:

26 milyon 599 bin 261 haneden:

devamı gelecek...



