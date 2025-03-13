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YHT ile 97 Milyon Yolcu Taşındı

Yüksek hızlı tren seferleriyle Türkiye'de bugüne kadar 97 milyon yolcu taşındı. Bakan Uraloğlu, YHT hatlarının genişlemesini ve katkılarını anlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 11:39, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 11:44
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YHT ile 97 Milyon Yolcu Taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren seferleriyle (YHT) bugüne kadar yaklaşık 97 milyon yolcu taşındığını bildirdi. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ankara-Eskişehir arasında Türkiye'nin ilk YHT hattını 13 Mart 2009'da hizmete aldıklarını anımsatarak, "Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci YHT işletmecisi yaptık. Ankara-Konya hattını 2011'de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatlarını 2014'te, Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul hatlarını 2022'de, Ankara-Sivas hattını 2023'te son olarak da Sivas-İstanbul hattını 2024'te vatandaşımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Günlük YHT Kullanıcı Sayısı

Her gün yaklaşık 32 bin kişinin YHT konforuyla seyahat ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, 11 ilde ülke nüfusunun yüzde 34,8'ine doğrudan, kombine taşımacılıkla 9 şehre daha bağlantı sağlayarak toplam 20 ile ve nüfusun yüzde 51'ine YHT hizmeti sağladıklarını belirtti.

YHT Doğrudan Sefer Yapılan İller

Uraloğlu, YHT'lerin, Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a doğrudan sefer yaptığını belirterek şunları ekledi:

  • Otobüs ya da tren bağlantılı olarak Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya, Tokat'a kombine taşımacılık yapılıyor.
  • YHT ve otobüs ya da YHT ve konvansiyonel tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılık, otobüsle yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor.

YHT'lerin Kat Ettiği Mesafe ve Yolcu Sayısı

- YHT'ler 16 yılda 95 milyon kilometre yol gitti.Bakan Uraloğlu, Ankara'yı YHT ağının merkezi haline getirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

  • Ankara-Eskişehir YHT hattında 20,9 milyon yolcu
  • Ankara-Konya YHT ile 21 milyon yolcu
  • Ankara-İstanbul YHT hattında 36,1 milyon yolcu
  • Konya-İstanbul YHT hattında 11 milyon 613 bin yolcu
  • Karaman-Ankara YHT hattında 2,4 milyon yolcu
  • Karaman-İstanbul YHT hattında 1,7 milyon yolcu
  • Ankara-Sivas YHT hattında 1,6 milyon yolcu
  • Sivas-İstanbul YHT hattında 482 bin yolcu
  • Eskişehir-İstanbul YHT hattında 800 bin yolcu

16 yılda YHT'ler 95 milyon kilometre yol kat etti ve yaklaşık 97 milyon yolcu taşıdı.


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