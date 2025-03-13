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'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı

Şırnak'ta bir uzman doktorun çocuğu olmayan 13 kadına 'hamile tedavisi' adı altında ilaç vererek hamilelik testini pozitif yaptığı sonrasında ise 'bebeği düşürdünüz' deyip ondan da kürtaj parası aldığı ortaya çıktı. Dolandırıcı uzman doktor, tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mart 2025 12:01, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 12:33
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kadın Doğum Uzmanı İ.B.'nin, çok sayıda kadından para alarak 'hamile tedavisi' adı altında sahte işlemler uyguladığı ve daha sonra bu hastalara 'bebek anne karnında öldü' diyerek sahte kürtaj işlemleri yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Silopi'de Sahte Hamilelik Tedavisi İddiaları

Harekete geçen Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 mağdurun ifadesini aldı. Ayrıca, DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edildi. İ.B.'nin ayrıca kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği ve bu ilaçların hamilelik testini etkilediği bilirkişi raporunda yer aldı.

Eş Zamanlı Gözaltılar

Soruşturma kapsamında Şırnak, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Doktor İ.B. ile 3 klinik çalışanı gözaltına alındı. İşlemleri sonrası İ.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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