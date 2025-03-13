Doğuştan Fener Bahçe! En büyük hayalini açıkladı

Erdoğan: Gazze'nin Evlatlarına Sahip Çıktık
Erdoğan: Gazze'nin Evlatlarına Sahip Çıktık
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek
Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek
Yerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler Denetlenecek
Yerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler Denetlenecek
İkinci El Araç Fiyatlarında Şubat Ayı Değişimleri
İkinci El Araç Fiyatlarında Şubat Ayı Değişimleri
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Işıkhan duyurdu: Bin 231 sağlık hizmet sunucusu incelemeye alındı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus 5 Yılda %20,7 Arttı
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
Enerji Bakanı: Yeni Petrol ve Gaz Dönemi Başlıyor
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
TBMM'de Türkoğlu'nun Su İçmesi Gündem Oldu
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Kaya: Sağlık Çalışanları Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Araç ve Sistem Denetiminde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
Vasip Şahin: Ankara'nın en büyük sorunu trafik
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefimize Ulaşacağız
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
Bankaların Faizsiz Kredi Kampanyaları: En Yüksek Limit 60 Bin TL
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
74 firmada tek tırnaklı eti çıktı
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
AYM'den 6 Parti İçin Mali Denetim Kararları
YKS geç başvuru için son gün
YKS geç başvuru için son gün
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı Artıyor
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Siber Güvenlik Kanunu yasalaştı
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Kurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Sarsma Bandı Uygulamaları ile Trafik Kazaları Azalıyor
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı
İzmir'de Atık Skandalı: Başsavcılık Soruşturma Başlattı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Doğuştan Fener Bahçe! En büyük hayalini açıkladı

Babasının Fener ismini verdiği Aydınlı Fener Bahçe hayalini açıkladı. Fener Bahçe, "Gurur duyuyorum, sevinçliyim ama İstanbul hayalim vardı, oraya gidemedim. En büyük hayalim Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izlemek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 12:43, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 12:44
Yazdır
Doğuştan Fener Bahçe! En büyük hayalini açıkladı

Aydın'da Karacasu Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Şeref Bahçe, gönülden bağlandığı takımı 1984-1985 sezonunda şampiyon olunca, o yıl doğan oğluna Fener ismini verdi.

DOĞUŞTAN FENERBAHÇELİ

Fener Bahçe de zamanla tıpkı babası gibi sarı-lacivertli takımın sevdalısı oldu. Fenerbahçe'nin maçlarıyla büyüyen, galibiyetlerde sevinen, mağlubiyetlerde ise üzülen Fener Bahçe, adı ve soyadıyla da tuttuğu takımla özdeşleşti.

Tarımla geçimini sağlayan, evli 3 çocuk babası Fener Bahçe, takımının formasını ya da polarını üzerinden hiç çıkarmıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Fener Bahçe, bu ismi taşıdığı için sevinçli olduğunu söyledi.

"İYİ Kİ FENERBAHÇELİYİM"

Babasına bu ismi kendisine verdiği için teşekkür eden Bahçe, "Gurur duyuyorum, sevinçliyim ama İstanbul hayalim vardı, oraya gidemedim. En büyük hayalim Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izlemek. Diğer takımları da seviyoruz ama en büyük hastalığım Fenerbahçe. Babam fanatik Fenerbahçeliydi ben de onun yolundan gidiyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim Allah razı olsun babamdan." diye konuştu.

"BAZEN İNANMIYORLAR"

İnsanların adını ve soyadını ilk duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Bahçe, en çok askerde ismiyle ilgili durumu açıklamak zorunda kaldığını dile getirdi.

Kendisine inanmayanlara kimliğini gösterdiğini ifade eden Bahçe, şunları kaydetti:

"Nereye gidersem gideyim ismimi duyanlar şaşırıyor. Doktor kontrolü için hastaneye gittiğim mutlaka ismimle alakalı sorular soruyorlar. Bazen gülüyorlar, bazen inanmıyorlar. İyiyim, mutluyum, her şeyden önemlisi Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Çocuklarımdan, anamdan, babamdan, kardeşlerimden ayırmıyorum. Fenerbahçe maçı olduğu zaman evde tek başıma oluyorum. Maçları bu şekilde izliyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber