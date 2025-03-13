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Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı

Sancaktepe'de çöp konteynerinde ölü köpekler bulundu. Belediye Başkanı Alper Yeğin, üç veteriner personelin açığa alındığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mart 2025 12:46, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 12:47
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Çöpte ölü köpekler bulundu: 3 belediye personeli açığa alındı

Sancaktepe'de bir çöp konteynerinde ölü köpeklerin bulunması sonrası Belediye Başkanı Alper Yeğin, üç veteriner personelin açığa alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Ölü Köpeklerin Bulunması Mahallede Tepki Yarattı

İstanbul Sancaktepe'de çöp konteynerlerine atılmış ölü köpekler bulundu. Çöp konteynerinde ölü köpeklerin bulunması, mahallede büyük tepki yarattı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yaşanan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Alper Yeğin'den Açıklama

Başkan Yeğin, 12 Mart 2025 tarihinde belediye sınırlarında yaşanan olayla ilgili olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yeğin, Veteriner İşleri Şefliğinde görevli üç personelin tedbiren açığa alındığını belirterek, "Gerekli inceleme ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

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