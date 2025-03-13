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Bu hafta 7 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, gerilimden animasyona 7 film vizyona girecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 13:03, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 13:03
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Bu hafta 7 film vizyona girecek

Noemie Merlant'ın yönetmenliğini yapıp, Souheila Yacoub ve Sanda Codreanu ile başrol oynadığı "Balkondaki Kadınlar" Marsilya'da geçen korku, komedi ve fantastik unsurlarla örülü bir hikayeyi anlatıyor.

Prömiyerini yaptığı Cannes'da büyük ilgi gören film, komşularını gözetleyen 3 kadının hikayesini merkezine alıyor.

- "Gecenin Kıyısı"

Türker Süer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Gecenin Kıyısı" filminde, Ahmet Rıfat Şungar, Berk Hakman ve Mert Tümer başrolleri paylaştı.

Dünya prömiyerini Venedik'te gerçekleştiren film, Türkiye'nin politik açıdan çalkantılı bir dönemden geçtiği günlerde kardeşini askeri mahkemeye teslim etmesi gereken bir subayın hikayesini ele alıyor.

- "Bukalemun"

Laird Akeo, Christoph Pieczynski ve Dafne Rotolo'nun rol aldığı "Bukalemun", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.

Wade F. Jackson'un senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Masumiyetiyle dikkat çeken genç bir adam, cazibeli ve gizemli bir kadının tuzağına düşer. Kadının onu farklı kimliklere büründürmesiyle başlayan tehlikeli oyun, adamı yalanlar ve suçlarla dolu bir dünyaya sürükler. Artık hayatta kalmak için tek çaresi, içine çekildiği bu karmaşık komplonun perde arkasını aralamak ve kendi kaderini değiştirmektir.

- "Sırr: Kudüs Macerası"

Fatih Kandemir'in yönettiği, hikayesini Dr. Şerafettin Kalay'ın kaleme aldığı animasyon film "Sırr: Kudüs Macerası", Mescid-i Aksa'nın yalnızlığını beyaz perdeye taşıyacak.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Ömer Dede, Kudüs'te yetimhanenin tapusunun parçalarını ararken torunları da kendilerini Kudüs'te mistik ve gizemli bir maceranın içinde bulur. Kudüs'ten Hazreti Süleyman'ın gizemli sarayına, oradan Mescid-i Aksa'ya uzanan bu macerada Süleyman, Hasan Naci, Masal kuşu ve Hüdhüd yol arkadaşı olacaktır."

- "Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı"

Heqi Shao ve Lin Yongchang'ın yönettiği "Ayı Kardeşler: Kahramanlar Takımı" haftanın bir diğer animasyon filmi olacak.

Çin yapımı film, bir yangında ortadan kaybolan anne ayının aranma hikayesini işliyor.

- "Sir-Ayet 4"

Gökhan Arı'nın çektiği, Elif Fatma Baysal, Zeynep Betül Şahin ve Taner Şahin'in rol aldığı korku türündeki "Sir-Ayet 4", hasta bir kadının bakıcılığını yapmaya başlayan genç bir kızın başından geçen olayları konu ediniyor.

- "Zerobaseone: The First Tour"

Yoondong Oh ve Hamin Kim'in beyaz perdeye taşıdığı "Zerobaseone: The First Tour", ünlü müzik grubu Zerobaseone'ın 2024'ün sonunda gerçekleştirdiği turneyi sinemaseverlerle buluşturuyor.

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