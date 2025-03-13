İkinci El Araç Fiyatlarında Şubat Ayı Değişimleri

arabam.com, Şubat ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi yayımladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ilan platformu arabam.com'un Şubat ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı aylık fiyat endeksi analizine göre, Şubat ayında ilan fiyatlarında ciddi bir değişim yaşanmadı.

2024'te Enflasyondan Arındırılmış Fiyatlar ve İlan Verileri

2024 genelindeki düşüş trendini sürdüren enflasyondan arındırılmış fiyatlar, Ocak ayına kıyasla yüzde 1,8 azalırken, ilanlardaki araç fiyatları ise ortalama 783 bin 68 lira oldu. arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen olarak sıralandı.

En Popüler Otomobil Modelleri

Clio

Megane

Egea

Corolla

Astra

Focus

Passat

Civic

Polo

Golf

Fiyat Aralıklarına Göre Araç İlan Oranları

Şubat ayında, 500 bin liraya kadar araç ilan oranı yüzde 35,8'e gerileyerek bir önceki aya göre yüzde 2,5 puanlık düşüş gösterdi. 1 milyon lira üzerindeki araçların ilan oranı ise yüzde 26'ya çıkarak yüzde 2,6 puan arttı.

Yaş Gruplarına Göre Araç İlan Oranları

5 yaşa kadar araçlar: Yüzde 27,7 (Ocak ayına göre yüzde 2,7 puan artış)

6-9 yaş aralığındaki araçlar: Yüzde 16,9

10-15 yaş aralığındaki araçlar: Yüzde 27,4

16-20 yaş aralığındaki araçlar: Yüzde 13,2

20 yaş ve üzeri araçlar: Yüzde 14,9 (Önceki aya göre yüzde 1,8 puan düşüş)

Otomatik Vites Araçların Artışı

Otomatik vitesli araçların ilan oranında ise dikkati çekici bir artış gözlemlendi. Ocakta yüzde 34'lük oran, Şubatta yüzde 37'ye yükseldi. Düz vitesli araçların ilan oranı ise aynı dönemler arasında yüzde 58'den 55'e düştü.

Piyasa Beklentileri ve Tüketici Eğilimleri

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, 2025 yılının ilk aylarında fiyatların daha durağan seyrettiğini ve piyasada gözlem yapıldığını düşündüklerini aktardı. Mart ayında faiz indirimi sonrası tüketici tarafında talep artışı beklediklerini kaydeden Oğuzhan, "Özellikle bayram öncesinde, araç alımında bir hareketlilik yaşanabilir. Faiz indirimi kararının ardından kredi kullanımının artması ve bütçesine uygun araç almak isteyen tüketicilerin, baharın gelmesiyle talebi artırmasını bekliyoruz. Bu talep artışının, piyasayı hareketlendireceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



