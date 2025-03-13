Yerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler Denetlenecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar

Değerli arkadaşlar, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun uygulaması ile ilgili tüm hazırlıklar aslında tamamlandı. 39 mülkiye başmüfettişi bugün görev yerleri olan illere yani 81 illere gönderdim. 14 gün onlara süre verdik. Müfettişlerimiz ne mi yapacak? Mülkiye müfettişlerimiz valiliklerin, büyük şehirlerin, il ve ilçe belediyeleri ile il özel idarelerinin uygulamalarını yerinde gidip detaylı olarak inceleyecekler.

Bu bir soruşturma süreci değildir. Bu durum tespiti yapılması. Gidecekler bakacaklar. Bugüne kadar 2 Ağustos'tan beri kanun yürürlüğe girdiğinden beri yönetmelik de peşinden çıktığından bu yana yukarıda saymış olduğumuz kurum ve kuruluşlar ne yapmışlar? Hem onların yaptıklarına hem de yapılması gerekenleri de onlara hatırlatarak bir nevi rehberlik yapacaklar. İhmal konusu olan hususları ve aksayan yönleri de tespit edecekler ve mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınmasını kendilerinden isteyecekler.

Az önce de ifade ettiğim gibi uygulayıcılara aslında bir rehberlik yapacağız. Ama özellikle şunun altını çiziyorum: iki ayda bir tekrar biz taşraya yani 81 vilayetimize arkadaşlarımızı, müfettişlerimizi göndereceğiz ve değerli arkadaşlar müfettişlerin tespit ettiği konuları biz milletimize sürekli olarak şeffaf biçimde paylaşacağız. Her iki ayda bir bu denetim süreci bittikten sonra biz bu konuyla ilgili çalışmalarını beğendiğimiz, takdir ettiklerimizi vereceğiz. Efendim hiçbir çalışma yapmamış önce onları ikaz edeceğiz ama sonra gereğini yapacağım.

Önemli Olaylar ve Müfettiş Görevlendirmeleri

3 ay önce Hakkari Yüksekova'da 12 yaşındaki Eslem yavrumuz maalesef sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Allah'tan tekrar rahmetler diliyoruz. Bu yaşanan üzücü olayla ilgili hemen mülkiye müfettişini görevlendirmiştim. İdari soruşturmayı tamamladılar ve ben de soruşturmanın değerlendirme raporunun sonucunda baktım ki kusur var.

Kim kusurlu? Hepsi ile ilgili ben soruşturma, izni verdim. İdari tahkikat bitti artık konu adliyede. Daha geçen hafta Konya'da iki yaşındaki Rana bebeğimiz de sahipsiz köpek saldırısında maalesef hayatını kaybetti. Buraya da hemen ertesi gün sabah mülkiye müfettişi görevlendirdim idari tahkikat devam ediyor.

Sahipsiz hayvanların saldırısı sonucu ölen ya da yaralanan her bir insanımız için İçişleri Bakanlığı olarak idari soruşturmanın gereği olarak müfettiş gönderiyorum. Göndermeye devam edeceğim ama temennimiz hiçbir şekilde bu şekilde sınanmayalım.

Bazı belediyeler sahipsiz hayvanları sokaklardan toplayıp hayvan bakımevine teslim etmek yerine başka bir belediyenin sınırları içerisinde bırakıyor. Bu yönde bize çok şikayetler gelmeye başladı. Bununla ilgili tedbirlerimizi aldık. Eğer böyle bir şey olduğunu tespit eder görürsek onlarla da ilgili gereken idari adli soruşturmaları başlatacağız arkadaşlar. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum.

Belediyelerin Hayvan Barınma Konusundaki Rolü

Bazı belediyeler sahipsiz hayvanlarla ilgili yeterli bütçe ayırmalarına hatta daha fazlasıyla ayırmalarına rağmen çok daha hızlı hareket etmek bir an önce 2028 kendilerine kanunu verilen süreden önce bunu tamamlamak için kampanya yapmak istediklerini bize ilettiler. Başvuru yapan belediyeler oldu bize bu noktada. Yardım toplayabilir miyiz diye. Ben izin verdim arkadaşlar. İzin vermeye de devam edeceğim. Eğer müracaat ederlerse buradan vatandaşlarımıza duyuruyorum.

Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Duyarlılık

Değerli basın mensupları, sahipsiz hayvanların korkusuyla çocuklarını gönül rahatlığıyla parka götüremeyen anneler var. Sabah namazına camiye giderken endişe içinde olan vatandaşlarımız var ve kimi zaman bunu sosyal medyada ekranlarda çok görüyoruz. Kimi zaman trafik kazalarına dahi neden olabiliyor.

Yaralanmalara hatta ölümlere sebebiyet verebiliyorlar. Gerek sahipli gerek sahipsiz bizim her bir cana saygımız baki. Bu inancımızın, kültürümüzün, yasalarımızın ve ait olduğumuz medeniyet değerlerimizin bir gereği.Peygamber efendimiz "Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin." buyuruyor. Bizim temel ilkemiz şudur: sahipsiz sokak hayvanlarına merhametli ve iyi davranmak istiyoruz.

İyi davranmalıyız. Onların şehir merkezlerinde değil güvenli tıpkı buradaki gibi yaşam alanlarında olmalarını süratle sağlamalıyız. Bu amaçla ne yapacağız sahipsiz sokak hayvanlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunmalıyız. Kısırlaştırma ile ilgili kontrolsüz üremenin önüne geçmeliyiz. Sahiplendirme ile sokak hayvanlarına da artık yeni yuvalar bulmalıyız.Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek her birimizin kanuni vazifesi. Değerli arkadaşlar bütün gayretimiz bütün çabamız yeni Ranalar, Eslemler, Tunahanlar olmaması için. Buna razı olamayız.

Azmi milletimizle yetkili kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle, valiliklerimizle bu sorunu Allah'ın izniyle çözeceğiz. Tüm Türkiye'ye örnek teşkil eden Batman'daki hayvan bakım ve yaşam merkezini hayata geçiren kıymetli arkadaşlarıma özellikle kıymetli valimize çok teşekkür ediyorum. Sizleri tekrardan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlarımıza.