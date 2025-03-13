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İstanbul Belediyelerinden DHKP/C'ye Para Aktarımı İddiaları

DHKP/C'ye finans sağladığı iddia edilen belediye görevlileri hakkında soruşturma açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 13:59, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 14:02
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İstanbul Belediyelerinden DHKP/C'ye Para Aktarımı İddiaları

Terör örgütü DHKP/C'ye finans sağlayanlara yönelik yürütülen soruşturmada, itirafçı C.B'nin ifadeleri doğrultusunda önemli detaylar ortaya çıktı. 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden terör örgütüne para aktarıldığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerden Doğan Karataş'ın, terör örgütü DHKP/C bünyesinde kurulan ihtiyaç komitesinde (İKOM) sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü ve örgüt için kurum ve esnaftan para topladığı belirlendi.

Ataşehir'den Para Transferi İddiası

Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir'in Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yaptığı tespit edildi. İtirafçı C.B, şüpheli Doğan Karataş'ın Ataşehir Belediyesinden örgüt adına para aldığını ve Kalender Özdemir'in sık sık para gönderdiğini iddia etti.

Maltepe Belediyesi ile Bağlantılar

C.B, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı ve halen İBB'de mühendis olarak görev yapan Haydar Battal'ın, Maltepe Belediyesi Eski Sosyal İşler Müdürü şüpheli Mahmut Serdar Kızılay aracılığıyla örgüte düzenli para gönderdiğini öne sürdü. Battal'ın, belediyede müdür olarak görev yapmış olan şüpheli Zafer Eskiköy görevden alınana kadar örgüte aylık 2 bin 500 lira para yardımı yaptığını belirtti.

Konser Adı Altında Para Aktarıldı

İtirafçı C.B, şüpheli Mahmut Serdar Kızılay'ın aracılığıyla Grup Yorum konser biletleri adı altında ihtiyaçlarını ilettiklerini söyledi. Maltepe Belediyesinden terör örgütü adına para alındığı iddiasını şöyle anlattı: İlk olarak 'Hayır olmaz, bizim için çok büyük miktar' dediler. Bir hafta içerisinde Serdar Kızılay isimli kişiden Doğan Karataş 300 bin lirayı teslim aldı. Anlatılan olaylar dışında belediyeden konser ve piknik biletleri adı altında 100 bin liraya yakın parayı parça parça aldık.

Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden Aktarılan Paralar

Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi ve Armutlu Muhtarı Ali Haydar Arslan ile yapılan görüşmelerde 500 bin lira istediklerini belirten C.B, "Belediye tarafından Muhtar Ali Haydar Arslan'a paralar teslim edildi." dedi. Şişli Belediyesi'nden ise terör örgütü DHKP/C'ye yaklaşık 400 bin lira para aktarıldığı iddia edildi.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM'un kurulduğu belirlendi. Soruşturmada, şüphelilerin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüphelilerin 2014-2016 yılları arasında belediyelerle finansal destek talebinde bulundukları anlaşıldı.

Operasyonlar ve Gözaltılar

  • Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 34 zanlı gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında, suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kalender Özdemir de bulunuyordu.
  • Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C'ye şüphelilerce aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu belirlendi.


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