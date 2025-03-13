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Sivas'ta Otomobil Kazası: 3'ü Ağır 4 Yaralı

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen araçta 3'ü ağır toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mart 2025 14:05, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 14:06
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Sivas'ta Otomobil Kazası: 3'ü Ağır 4 Yaralı

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde, Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında gerçekleşti. Metin Gülmez'in kontrolünü kaybettiği 06 CIN 595 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Metin Gülmez ile yanındaki Songül Gülmez, Sırma Gülmez ve Nacer Erdoğan yaralandı.

Kaza Yerine Ekipler Sevk Edildi

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Metin Gülmez, Sırma Gülmez ve Nacer Erdoğan'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazaya İlişkin İnceleme Başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) FOTOĞRAFLI

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