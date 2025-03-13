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6 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Servis Şoförü Hakkında Dava Açıldı

Erzurum'da öğrenci servisi kazasında 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Servis sahibi ve şoför hakkında açılan davada asli kusurlu oldukları belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 14:20, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 14:21
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6 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Servis Şoförü Hakkında Dava Açıldı

Erzurum'da 6 yaşındaki bir öğrencinin, indiği servis aracının çarpması sonucu ağır yaralandığı kazayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, araç sahibinin belediyeye verdiği dilekçede ilkokul düzeyinde öğrenci taşımayacağını belirtmesine rağmen bu kurala uymadığı ve asli kusurlu olduğu ifade edildi.

İddianame Detayları

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, geçen yıl 24 Eylül'de Palandöken ilçesinde yaşanan kazada, sanık Sedat K.'nin sahibi olduğu öğrenci servisinin şoförlüğünü yapan Bekir A.'nın, öğrenci Emre Kara'ya (6) çarpıp ağır yaraladığı belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin sunduğu yazıda, Sedat K.'nin servis aracıyla ilköğretim ve ana sınıfı öğrencisi taşımayacağını belirttiği ancak buna uymadığı vurgulandı.

Sanık Savunmaları

Sanık Sedat K., savunmasında, servisin dahil olduğu firmanın sahibi olduğunu belirtti ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden izin belgesi aldığını söyledi. Ancak araçta rehber personelin bulunmadığını, bu durumu kabul ettiğini ve pişman olduğunu ifade etti.

Kaza Tespit Tutanağı

Kaza tespit tutanağında, sanık Bekir A.'nın trafik kurallarını ihlal ettiği ve araçta rehber personel bulunmadığı tespit edildi. Bilirkişi raporunda ise Bekir A.'nın asli kusurlu olduğu, Sedat K.'nin ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu ihlal ettiği belirtildi.

Mahkeme Süreci

  • Mağdur Emre Kara'nın babası, sürücü Bekir A. ve araç sahibi Sedat K.'den şikayetçi oldu.
  • İddianamede, Sedat K.'nin bilinçli taksirle hareket ettiği ve suçun uzlaştırma kapsamında olmasına rağmen uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.
  • Sanık Sedat K.'nin "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan hapis cezası talep ediliyor.

Sürücü Hakkında Dava

Sürücü Bekir A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yeni delillerin ışığında tutuklanmış ve hakkında dava açılmıştı. Sürücünün "İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan hapis cezası isteniyor. Kaza anı güvenlik kamerasına kaydedilen olayda, yaralanan Emre Kara'nın tedavisi devam ediyor.


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