Hangi Bağış Ne İşe Yarar? Ramazan'da En Çok Desteklenen Yardımlar

İlandır...

STK'ların bünyesindeki bağış türleri, Ramazan ayında da desteklenebilir niteliktedir. Özellikle fidye ve fitre bağışı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımda bulunmak mümkün. Bunun yanı sıra Kurban döneminde kabul edilen vekaleten kurban bağışı da pek çok STK'da yer alan bağışlardan biri. Peki hangi bağışı hangi dönemde yapabilirsiniz?

Fidye-Fitre Bağışı ile Ramazan'da Desteğinizi İletebilirsiniz

Ramazan ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın en yoğun hissedildiği dönemlerden biri. Bu dönemde, fidye ve fitre bağışı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşılır ve toplumsal dayanışmaya katkı sunulur. Fitre, Ramazan'da maddi durumu yeterli olan Müslümanların ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken bir sadaka çeşididir. Fitre, Ramazan ayı içerisinde verilmesi gereken bir bağış türü olup genellikle bayram namazına kadar ulaştırılması tavsiye edilir.

Fidye bağışı ise sağlık sorunlarından kaynaklı oruç tutamayan ve bu eksikliği gidermek için bir ihtiyaç sahibini doyurması gereken kişilerce verilir. Fidye, Ramazan ayı boyunca ödenebilir veya bir kişi ve aile için hesaplanarak toplu şekilde de bağışlanabilir.

Her Dönem Geçerli: Zekat Bağışı

Ramazan bağışı kapsamında fidye ve fitre dışında zekat bağışını da düşünebilirsiniz. Bu bağış, İslam dininin beş şartından birisi sayılan zekatı belirlenen nisap miktarına göre vermeyi ifade eder. Müslüman bir kişinin bir yıllık malı, borçlarından ve asli ihtiyaçlarından daha fazlaysa bu durumda nakdi veya ayni yardım ile zekat verebilir. Yine pek çok yardım kuruluşu ve STK'nın zekat bağışını kabul ettiği biliniyor.

Bağış İçin Hangi Kurumlar Tercih Edilmeli?

Türkiye'de oldukça geniş kapsamlı yardım faaliyetleri yürüten STK'dan söz edilebilir. Çoğu bağış seçeneğini kabul eden Mehmetçik Vakfı, LÖSEV, TEGV, Darüşşafaka Cemiyeti, Koruncuk Vakfı gibi kurumlar, pek çok bağışı pratik şekilde yapabilmenize imkan tanır. Bu kurumların web sitelerinde yer alan online bağış sayfası üzerinden dilediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz.

Ramazan veya özel gün fark etmeksizin her zaman bağış yapabilmek için online bağış yöntemlerinden birini tercih edebilirsiniz. Bu kapsamda, nakdi bağış yöntemini içeren banka hesap numaraları veya direkt belirlenen miktar ile kuruma bağış yapabilirsiniz. Bağış yapmadan önce ise mutlaka ilgili STK'nın yardım ve destek planlarını incelemeniz gerekir. Her yıl yardım planlarını paylaşan ve şeffaf bilgilendirmeler yapan kurumları tercih edebilirsiniz.