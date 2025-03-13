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İstanbul'da Diyaliz Merkezlerinde Günlük 10 Bin Hasta Tedavi Ediliyor

İstanbul'daki 92 diyaliz merkezinde günlük 10 bin hasta tedavi ediliyor. Merkezler, afet durumlarında kapasitesini iki katına çıkarabilecek durumda.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 14:33, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 14:34
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İstanbul'da Diyaliz Merkezlerinde Günlük 10 Bin Hasta Tedavi Ediliyor

İstanbul'daki diyaliz merkezleri, her gün yaklaşık 10 bin hastaya hizmet veriyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bu merkezlerde 333 hekim ve 917 hemşire görev yapıyor. Diyaliz merkezlerinde haftanın 6 günü, günde 3 seans halinde tedavi uygulanıyor. Hastalar, gruplar halinde 4 saat süren diyaliz tedavisine alınıyor.

Diyaliz Merkezlerinin Kapasitesi ve Gelecek Planları

İstanbul'daki diyaliz merkezlerinin kapasitesi, olağanüstü afet durumlarında günlük 20 bin kişiye hizmet verebilecek durumda. İl Sağlık Müdürlüğü, kentte yeni diyaliz merkezlerinin açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, son yıllarda diyaliz merkezlerinde dijitalleşme çalışmaları hız kazandı. Laboratuvar sonuçları, epikriz raporları ve hasta verileri, web tabanlı Transplantasyon ve Diyaliz Veri Sistemi üzerinden takip ediliyor.

Hastalar İçin En İyi Hizmet

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Dünya Böbrek Günü kapsamında yaptığı açıklamada, diyaliz merkezlerindeki hizmetlerin büyük hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti. Diyaliz hastalarının en iyi şekilde ağırlanmaya çalışıldığını ifade eden Güner, "Onların sağlığını koruyabilmek ve yaşam kalitelerini artırabilmek için uzman hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız büyük özveriyle çalışıyor. Her bir hastamızın tedavi süreci, bireysel ihtiyaçlarına göre en uygun şekilde planlanıyor" dedi.

Sağlıklı Yaşam İçin Erken Önlem

Güner, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, vatandaşların sağlık taramalarını İstanbul'daki 12 aile sağlığı merkezinde ve 4 bin 600'den fazla aile hekimi aracılığıyla düzenli olarak yaptırması gerektiğini kaydetti. "Vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmeleri için İstanbul'un dört bir yanında hizmet veren binlerce sağlık çalışanımızla sahadayız. Böbrek sağlığını korumak için herkesin düzenli kontrollerini yaptırmasını, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemesini ve bilinçli hareket etmesini önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

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